Финская метеослужба предупреждает о сильном ветре. В Эстонии дожди и грозы

 (7)
rus.delfi.ee
EST 19
Финская метеослужба предупреждает о сильном ветре. В Эстонии дожди и грозы
Foto: Kenno Soo

Во вторник Финляндия окажется в зоне низкого давления, которое будет в течение дня распространяться на Восток, передает Yle.

В первой половине дня ожидаются сильные порывы ветра в южных и западных регионах страны.

"Наиболее сильный ветер придет с грозой в Варсинайс-Суоми и Уусимаа",– предупреждает метеоролог Yle Йоонас Коскела.

Согласно Метеоцентру, порывы ветра, в целом, достигнут силы в 13 – 18 метров в секунду. Местами – 20 метров в секунду, что является сильным ветром, но еще не ураганом.

Метеоролог рекомендует подготовиться к порывам ветра, убрав с улицы незакрепленные предметы, например, легкую мебель для террасы. "Ветер может повалить деревья. Также возможны перебои в электроснабжении", – комментирует Коскела.

Дожди с грозами придут и в Эстонию

А в Эстонии кратковременные дожди распространяются с запада на восток. Местами может быть гроза. Дует юго-западный и западный ветер 7-12, порывами 17 м/с, на островах и побережье 10-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха от 16 до 21 градуса.

В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Шантаж и безысходность: безработные из Пярнумаа продавали своих женщин другим мужчинам

19.06.2018
"Я не нашла другого решения, как только исполнять его желания. Я была в ловушке", — рассказала одна из жертв следователям. Оба мужчины воспользовались материальной и психологической зависимостью женщин, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

При пересечении российской границы в Ивангороде больше не надо вручную заполнять миграционные карты

19.06.2018
Если до сих пор следующие из Эстонии в Россию через Ивангород обладатели иностранных (не российских) паспортов должны были заполнять миграционные карты вручную, то теперь их распечатывает на принтере российский пограничный служащий, а пересекающий российскую границу иностранный гражданин должен лишь поставить подпись, пишет stena.ee.
Подробнее


ВИДЕО: МуПо вместе с неравнодушными гражданами спасли жестоко сброшенных с крыши птенцов чайки

19.06.2018
В пятницу читательница Delfi стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Но не все люди жестоки! Муниципальная полиция поделилась с Delfi видео того, как они пытались поймать выживших птенцов, чтобы передать их Союзу защиты диких животных. Поймать птенцов им помогли неравнодушные молодые люди, проходившие мимо.
Подробнее




-15% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
152,15 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €

Исследование: литовцы и латвийцы покупают в соседних странах, прежде всего, продукты питания, а эстонцы — алкоголь

19.06.2018
В том, что касается приграничной торговли, в число основных покупок, совершаемых жителям стран Балтии, входят дешевые продукты питания, товары первой необходимости и алкоголь. По результатам исследования потребительского поведения жителей стран Балтии, совместно проведенного голландским исследовательским институтом Regionplan Policy Research и компанией EY, выяснилось, что литовцы и латвийцы преимущественно ездят в соседние страны за продуктами питания, тогда как среди эстонцев первое место по популярности занимает алкоголь.
Подробнее


Сегодня еще один популярный таллиннский гипермаркет стал круглосуточным

19.06.2018
Как минимум до осени Prisma будет держать расположенный в мустамяэском торговом центре Mustika гипермаркет круглосуточно открытым, чтобы предоставить людям больше гибкости в реализации своих летних планов.
Подробнее

Будьте осторожны во время купания! На пляже Пикакари чуть не утонул подросток

19.06.2018
Рядом с причалом на пляже Пикакари подросток поплыл за упавшим в воду мячом, однако сил добраться до него мальчику не хватило. Спасатели на воде G4S помогли подростку выбраться на берег.
Подробнее

ВИДЕО: В Таллинне дерево упало на припаркованные автомобили

19.06.2018
Поднявшийся ветер опять привел к падению деревьев в Таллинне. На этот раз дерево упало в таллиннском районе Кристийне, на припаркованные на улице Сеэби автомобили, что зафиксировало видео, приcланное читателем Delfi.
Подробнее