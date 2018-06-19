Финская метеослужба предупреждает о сильном ветре. В Эстонии дожди и грозы

Во вторник Финляндия окажется в зоне низкого давления, которое будет в течение дня распространяться на Восток, передает Yle.

В первой половине дня ожидаются сильные порывы ветра в южных и западных регионах страны.

"Наиболее сильный ветер придет с грозой в Варсинайс-Суоми и Уусимаа",– предупреждает метеоролог Yle Йоонас Коскела.

Согласно Метеоцентру, порывы ветра, в целом, достигнут силы в 13 – 18 метров в секунду. Местами – 20 метров в секунду, что является сильным ветром, но еще не ураганом.

Метеоролог рекомендует подготовиться к порывам ветра, убрав с улицы незакрепленные предметы, например, легкую мебель для террасы. "Ветер может повалить деревья. Также возможны перебои в электроснабжении", – комментирует Коскела.

Дожди с грозами придут и в Эстонию

А в Эстонии кратковременные дожди распространяются с запада на восток. Местами может быть гроза. Дует юго-западный и западный ветер 7-12, порывами 17 м/с, на островах и побережье 10-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха от 16 до 21 градуса.

В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность.