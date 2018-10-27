ФОТО читателей: Зима идет! Во многих уголках Эстонии выпал первый снег

Сегодня во многих местах по всей Эстонии идет снег и мокрый снег. На такой снег приятнее всего смотреть из окна, сидя у камина.
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Испорченный отпуск? В Таллиннском аэропорту около 150 человек несколько часов ждали своего рейса в Египет
27.10.2018
По состоянию на поздний вечер пятницы рейс, который должен был стартовать из Таллиннского аэропорта в Хургаду, был отложен на несколько часов и направлявшиеся на рейс люди, как утверждается, не имели точной информации. Рейс, который должен был стартовать в 17:25, наконец улетел только в полночь.
Сручредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) заверяет, что узнал о неоплаченных счетах и налоговой задолженности только пару недель назад.
”Просто мистика”. Женщина по неизвестной причине завещала КаПо две квартиры, в одной из которых ее позже жестоко убили
26.10.2018
Осторожно! Мошенники обещают авиабилеты за 1 евро, а потом начинают ежемесячно снимать с вашего счета деньги
27.10.2018
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Kommunikatsioonijuht
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 20.11.2018
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Elektritööde projektijuht
FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
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Logistik
UR PRODUCTS AS (MU-CONSULTANTS ...
Tähtaeg: 31.10.2018
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Современные металлопластиковые окна имеют массу преимуществ: не текут, хорошо отсекают шум с улицы, сохраняют тепло. Но, как часто бывает в жизни, за достоинствами неразрывно следуют недостатки. Прошло пару дней после установки, и на окнах стал образовываться обильный конденсат. Со старыми деревянными окнами такого не было! Портал "Так Просто" рассказывает, в чем причина и как с этим бороться.
Поединок регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак", состоявшийся в ледовом холле "Тондираба", был омрачен одним инцидентом. В концовке матча подвыпивший финский болельщик из сектора А4 полез выяснять отношения на скамейку российского клуба с одним из тренеров "Спартака" Игорем Улановым.