ФОТО читателей: Зима идет! Во многих уголках Эстонии выпал первый снег

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Foto: Delfi lugeja

Сегодня во многих местах по всей Эстонии идет снег и мокрый снег. На такой снег приятнее всего смотреть из окна, сидя у камина.