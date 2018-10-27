ФОТО читателей: Зима идет! Во многих уголках Эстонии выпал первый снег

Сегодня во многих местах по всей Эстонии идет снег и мокрый снег. На такой снег приятнее всего смотреть из окна, сидя у камина.
TOP НОВОСТИ
Испорченный отпуск? В Таллиннском аэропорту около 150 человек несколько часов ждали своего рейса в Египет
27.10.2018
По состоянию на поздний вечер пятницы рейс, который должен был стартовать из Таллиннского аэропорта в Хургаду, был отложен на несколько часов и направлявшиеся на рейс люди, как утверждается, не имели точной информации. Рейс, который должен был стартовать в 17:25, наконец улетел только в полночь.
ВИДЕО ПОЛИЦИИ: PPA обнародовал запись того, как молодую женщину сбили на пешеходном переходе в Вильянди
26.10.2018
”Просто мистика”. Женщина по неизвестной причине завещала КаПо две квартиры, в одной из которых ее позже жестоко убили
26.10.2018
Сручредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) заверяет, что узнал о неоплаченных счетах и налоговой задолженности только пару недель назад.
В конце сентября прошлого года член союза охотников Арнольд Лоос отправился в лес проверять сообщение о браконьерах и оказался убитым. Местные охотники сообщили полиции, что в деле могла быть замешана семья (отец и три сына), которую давно подозревали в браконьерстве, пишет Eesti Päevaleht.
-
Peakonstruktor
NORD PROJEKT AS (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 03.11.2018
-
Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 06.11.2018
-
Personalispetsialist
METSÄ GROUP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 31.10.2018
-
Manager liquidity and fx
CIRCLE K EESTI AS
Tähtaeg: 07.11.2018
-
Narva eesti keele maja juhataja
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 05.11.2018
-
ВИДЕО: Газовые котлы, установленные во времена строительного бума, представляют опасность
26.10.2018
По словам члена правления Katlaabi OÜ Айвара Кальюра, более 12 лет занимающегося установкой и обслуживанием газовых котлов, сейчас начинается период массовой замены и ремонта котлов, потому что срок эксплуатации оборудования, установленного во времена прошлого строительного бума, подходит к концу, и они представляют собой опасность.
Поединок регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак", состоявшийся в ледовом холле "Тондираба", был омрачен одним инцидентом. В концовке матча подвыпивший финский болельщик из сектора А4 полез выяснять отношения на скамейку российского клуба с одним из тренеров "Спартака" Игорем Улановым.