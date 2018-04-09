ФОТО: Есть рекорд! Днем в Валгамаа зарегистрировали 21,6 градусов тепла

Ничего себе! Читайте прогноз от pogoda.ee.



По данным государственой метеослужбы Эстонии, сегодня в 13 часов в Валгамаа в Тырва был побит температурный рекорд: 21,6 градусов тепла! Также, например, и на Сааремаа зарегистрировали 21 градус.

Однако в то же время местами было и 6-7 гладусов. Такие — сравнительно низкие — температуры господствовали, например на Кихну и Рухну.

Понедельник, 09.04:

Днем: Первая половина дня солнечная и сухая. Во второй половине дня облачность увеличится. Вечером во многих местах небольшой дождь. Ветер южных направлений 3-9 м/с, вечером, начиная с островов, перейдет к северному. Температура воздуха 12..17, на юге Эстонии до 20, на побережье с наветренной стороны до 6°С.

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Вторник, 10.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, к утру прекратятся. Ветер северных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха понизится до -2..+3°С.

Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Среда, 11.04:

Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер восточных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Днем: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер восточных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Четверг, 12.04:

Ночью: Малооблачная, без осадков погода. Ветер восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 6..12°С.