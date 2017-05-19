ФОТО: Холодное пиво и минимум одежды: хорошая погода все-таки наступила!

Несмотря на то, что еще на прошлой неделе люди были вынуждены носить шапки и перчатки, сегодня столбик термометра все же поднялся выше 20-градусной отметки.
В 11 часов температура воздуха в Таллинне составила 23 градуса. Неудивительно, что не ожидавшие такой теплой погоды жители и гости столицы были вынуждены закатать рукава, а кто-то оголиться более существенно. Некоторым с жарой помогают справиться прохладительные напитки, в том числе с содержанием алкоголя.
Tallinn, Квартира, 100 000 EUR
Tallinn, Квартира, 230 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)