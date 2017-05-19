19.05.2017, 15:45

ФОТО: Холодное пиво и минимум одежды: хорошая погода все-таки наступила!


rus.delfi.ee
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ФОТО: Холодное пиво и минимум одежды: хорошая погода все-таки наступила!
Foto: Andres Putting

Несмотря на то, что еще на прошлой неделе люди были вынуждены носить шапки и перчатки, сегодня столбик термометра все же поднялся выше 20-градусной отметки.

В 11 часов температура воздуха в Таллинне составила 23 градуса. Неудивительно, что не ожидавшие такой теплой погоды жители и гости столицы были вынуждены закатать рукава, а кто-то оголиться более существенно. Некоторым с жарой помогают справиться прохладительные напитки, в том числе с содержанием алкоголя.

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