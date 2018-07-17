ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
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В Эстонию пришла жара!
Лайвхак от читателя Delfi.
В 15 часов в Виртсу воздух прогрелся до 31,3 градуса. Вероятно, это новый рекорд этого лета. Ура!
Народ на пляже в Пярну.https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=230625
Пляж в Тарту.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=230613
В центре Таллинна - 31 градус жары!
Забавная фотография читателя Delfi.
Повезло! На такой жаре мог бы и не выжить.
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-pod-palyaschim-solncem-i-na-raskalennom-asfalte-v-centre-tartu-na-ulice-ostavili-paket-s-kotenkom?id=83064351
Отправляясь на пляж, следите, пожалуйста, за детьми!
http://rus.delfi.ee/daily/criminal/v-vilyandi-12-letnij-malchik-spas-shestiletnego-ot-utopleniya?id=83063857
А как вы распоряжаетесь жаркими деньками? Купаетесь, загораете, прячетесь в тени или работаете? Пишите в комментариях!