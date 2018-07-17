17.07.2018, 10:54

ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

 (10)
делитесь своими впечатлениями!
rus.delfi.ee
EST 1
Suvitajad Anna kanali ääres
Suvitajad Anne kanali ääresFoto: Ekspress Meedia

Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.

Уважаемые читатели, делитесь своими фотографиями, замечаниями и мыслями по этой теме по адресу journalist@delfi.ee. И читайте наш блог!

В Эстонию пришла жара!
Лайвхак от читателя Delfi.
В 15 часов в Виртсу воздух прогрелся до 31,3 градуса. Вероятно, это новый рекорд этого лета. Ура!
Народ на пляже в Пярну.https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=230625
Пляж в Тарту.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=230613
В центре Таллинна - 31 градус жары!
Забавная фотография читателя Delfi.
Повезло! На такой жаре мог бы и не выжить. http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-pod-palyaschim-solncem-i-na-raskalennom-asfalte-v-centre-tartu-na-ulice-ostavili-paket-s-kotenkom?id=83064351
Отправляясь на пляж, следите, пожалуйста, за детьми! http://rus.delfi.ee/daily/criminal/v-vilyandi-12-letnij-malchik-spas-shestiletnego-ot-utopleniya?id=83063857
А как вы распоряжаетесь жаркими деньками? Купаетесь, загораете, прячетесь в тени или работаете? Пишите в комментариях!
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-chitatelya-zharkaya-pogoda-nachala-plavit-v-tallinne-asfalt?id=83059811
http://pogoda.delfi.ee/news/news/gryadut-novye-temperaturnye-rekordy-v-blizhajshie-dni-do-31-sledite-za-pogodoj-v-rezhime-onlajn?id=83062855
http://pogoda.delfi.ee/news/news/to-li-esche-budet-na-vyhodnyh-byl-ustanovlen-temperaturnyj-rekord-etogo-leta?id=83054123
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/kak-povliyala-zhara-na-rabotu-skoroj-pomoschi?id=83057197

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе

17.07.2018
На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.
Подробнее



ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

17.07.2018
Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
Подробнее


Президенты в отпуск не ходят: они просто берут паузу

17.07.2018
В прошлом году по инициативе президента Керсти Кальюлайд была принята поправка к закону, упраздняющая 35-дневный отпуск для президентов. Несмотря на это, на начавшейся неделе Кальюлайд решила сделать паузу и провести время с семьей.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532002
171,90 €
103,14 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552006
150,30 €
90,18 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
118,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Mõttekoda — nagu väike konverents merekaldal
Kuressaare Merepäevade selleaastases mõttekojas tegeletakse mereliste ettekannete ja aruteludega ning festivali teemaga Tuul. Kõneletakse Saaremaa meretuulepargist, tuulikute taastamisest ja mereturismist. Tuntumad kõnelejad on Mart Jüssi ja Tarmo Soomere. Lisaks ka suhetest tuulepöörises Margus Vaheri ja Kati Tootsiga. Huvitava nurga alt läheneb aga tuulele M-Spordi ilmaennustaja Jüri Kamenik. Lisaks saab oma teadmisi proovile panna mälumängus Meremälu.Moderaator Silver Saluri.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО И ВИДЕО: Мусор, штрафы за парковку и полнейший хаос. Что осталось после концерта Guns N' Roses

17.07.2018
16 июля на Певческом поле прошел концерт легендарной группы Guns N' Roses, на который пришло около 60 000 человек. Разумеется, после себя они оставили достаточно мусора. И если к утру это все было убрано, то вечером территория выглядела совсем не радужно.
Подробнее

"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита

17.07.2018
Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью американскому телеканалу Fox News, ответив на вопросы о 12 сотрудниках ГРУ, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, о Крыме, Сирии, новых российских ракетах и о себе самом.
Подробнее