27.10.2018, 10:45

ФОТО и ВИДЕО читателей: Зима идет! Во многих уголках Эстонии выпал первый снег

 (28)
rus.delfi.ee
EST 72
ФОТО и ВИДЕО читателей: Зима идет! Во многих уголках Эстонии выпал первый снег
Foto: Delfi lugeja

Сегодня во многих местах по всей Эстонии идет снег и мокрый снег. На такой снег приятнее всего смотреть из окна, сидя у камина.

Смотрите фото!

А вот видео читателя из летней столицы Пярну, где погодные условия напоминают средину зимы:

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






Неприятный сюрприз в новостройке в Ласнамяэ: строители сначала перепутали плитку, а новый слой плитки положили поверх другого

27.10.2018
Покупка квартиры в новом доме в районе Паэпарги в Ласнамяэ не предвещала беды. Однако когда строители положили в ванной не ту плитку, они решили не заморачиваться и просто положили новую плитку поверх другой. Покупателя это возмутило, а строительная фирма Merko проблемы не видит.
Подробнее


-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
90,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
125,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052005
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182006
140,40 €
84,24 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

Осторожно! Мошенники обещают авиабилеты за 1 евро, а потом начинают ежемесячно снимать с вашего счета деньги

27.10.2018
В Facebook начала распространяться липовая кампания Norwegian Airlines, где интересующимся обещают авиабилеты за 1 евро. На самом же деле человека присоединяют к платной программе, которая каждый месяц снимает с его банковского счета 50 евро, пишет Geenius.ee.
Подробнее

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Тянак потерял лидерство на Ралли Испании

27.10.2018
Занимавший первое место на Ралли Испании эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота") потерял лидерство на СУ10. Во время заезда ему пришлось менять колесо. Тянак опустился на 9-е место, проигрывая лидеру испанцу Дани Сордо ("Хендай") чуть больше минуты.
Подробнее



В волости Элва нашли привязанную к дереву раненую собаку — хозяин ни при чем?

27.10.2018
24 октября внимательные люди нашли в лесу в деревне Мяэселья волости Элва привязанную поводком к дереву раненую собаку. Поскольку ее состояние было настолько серьезным, Тартуский приют для бездомных животных сразу отвез собаку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что в собаку стреляли. Полиция для выяснения обстоятельств случившегося начала уголовное производство.
Подробнее