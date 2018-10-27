27.10.2018, 10:45
ФОТО и ВИДЕО читателей: Зима идет! Во многих уголках Эстонии выпал первый снег(28)
Сегодня во многих местах по всей Эстонии идет снег и мокрый снег. На такой снег приятнее всего смотреть из окна, сидя у камина.
Сегодня во многих местах по всей Эстонии идет снег и мокрый снег. На такой снег приятнее всего смотреть из окна, сидя у камина.
Смотрите фото!
А вот видео читателя из летней столицы Пярну, где погодные условия напоминают средину зимы:
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