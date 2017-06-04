ФОТО И ВИДЕО: Для рыболовов — о нересте речной миноги

Биолог и фотограф природы Тийт Хунт ведет на сайте RMK (Центра управления государственными лесами) блог о природе. Этот рассказ — о нересте миноги.

Во время цветения черемухи происходит нерест речной миноги — это было замечено еще со стародавних времен, и такая связь, кажется, действует и этой необычной весной.

В реки речная минога (Lampetra fluviatilis) начала направляться еще осенью прошлого года. У нерестовой миграции два пиковых периода: один осенью и второй весной непосредственно перед икрометанием.

Самые последние особи, направляющиеся на нерест, находятся еще в пути к подходящим мелководным участкам реки с быстрым течением, в то время как другие уже мечут икру и молоки. Нерест длится приблизительно один месяц, и после этого круглоротая речная минога умирает.

В гнезде, выполненном в виде углубления в песке и гравии, через пару недель после метания икры на свет появляются личинки, которых называют пескоройками. Молодые особи речной миноги закапываются в донный ил и живут там приблизительно пять лет, после чего устремляются в море, где питаются как свойственно паразитам. После пары лет набора веса в море минога возвращается на нерест в реки.

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Жизненный цикл речной миноги длится семь лет.

Для видеофрагмента я записал пескороек, проживших в речном дне уже несколько лет.

В реках, впадающих в Финский залив, нерестилища речной миноги зачастую находятся рядом с нерестилищами сырти и ручьевой миноги, которые нерестятся в это же время. Нерест сырти интересно наблюдать, например, у плотины Синди, где рыба в брачной расцветке, выпрыгивая из воды, пытается преодолеть высокий водяной столб и плыть вверх по течению.