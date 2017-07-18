ФОТО и ВИДЕО: Между материком и Муху видели водяной смерч

Сегодня утром в 10:15 в проливе Суур вяйн между материком и Муху можно было видеть большой водяной смерч.

Приславший видео редкого природного явления Прийду Аардам заснял водяной смерч с шедшего из Виртсу в Куйвасту парома утром около 10:15.

По словам Аардама, о находившемся на безопасном расстоянии водяном смерче сообщил пассажирам и капитан парома.

Как направлявшийся с материка на Муху читатель Delfi, так и находившийся на острове читатель сфотографировали водяной смерч.

В Эстонии водяные смерчи бывают каждый год и типичны для западного побережья островов, но довольно часто образуются и в проливе Вяйнамери, в Рижском заливе и в Финском заливе. Сезон водяных смерчей приходится на август и сентябрь, когда вода теплая, но могут прийти довольно холодные воздушные массы.