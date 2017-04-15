ФОТО и ВИДЕО: На оленьей площадке

Биолог и фотограф природы Тийт Хунт ведет на сайте RMK (Центра управления государственными лесами) блог о природе. Публикуем его очередной рассказ.

Олени заявляются на кормовую площадку со ставшей за зиму привычной регулярностью. Свежей травы пока еще взять негде, силос же им по-прежнему по вкусу, ну, а морковь, она им и летом нравится. Когда нагрянет волна тепла, и на Сааремаа появится новая травка, олени станут появляться на площадке уже через раз, а потом и еще реже.



Сейчас рога у самцов самые разнообразные: у одних они набухли и едва прорезались, у других уже начали ветвиться, а у третьих еще и прошлогодние вполне пригодны для выяснения оленьих отношений. Ну, а есть и такие, кто рога сбросил, а на их месте пока ничего не просматривается.

Читать еще

По видео мы понимаем, что олени решают свои противоречия в зависимости от состояния рогов. Те, у кого хорошо держатся прошлогодние рога, используют их так же целенаправленно, как и в период прошлогоднего гона.

RMK

Прорастающие, еще покрытые шерстью новые рога не подходят для того, чтобы бодаться. Их обладателям приходится отстаивать свои права другим способом. В самом начале видео можно лицезреть двух самцов с прижатыми ушами, вставшими на задние ноги. А передними они при этом долбают соперника. Таким образом удается решить проблему и нарождающиеся рога при этом не страдают. Более мягкий вариант выглядит так, что самец прижимает уши и задирает голову.

Знакомец из местных лесов Хуберт, самый мощный олень, сбросил рога в феврале прошлого года, а нынешние с 19 ответвлениями — на неделю позже — к дню 8 марта. Ну а животные помоложе сбросят рога только к середине мая.