ФОТО и ВИДЕО: Ничего себе! В Ляэне-Вирумаа кружил невиданный торнадо

Читатель Delfi прислал фотографии, сделанные в Ляэне-Вирумаа в волости Хальяла, на которых видно интересное природное явление — смерч, или торнадо.

Запечатленный на фото торнадо довольно узкий и прямой. Синоптик Тайми Пальяк поясняет, что, следовательно, у него не так много энергии, в то же время, это также может быть развивающийся смерч.

По ее словам, по статистике в Эстонии торнадо живут не очень долго, хотя есть исключения и, скорее, они могут иметь место над сушей. "Больше смерчей бывает в районе возвышенности Пандивере и в восточной части Эстонии. Также, например, возвышенность Хаанья может способствовать и вызывать его, оттуда обычно двигается дальше в сторону юга или севера. В то же время, в районе пролива Вяйнамере и на Рижском заливе больше водяных смерчей".

Lugeja foto



