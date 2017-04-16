ФОТО и ВИДЕО: Пернатый серый хищник — большой сорокопут

Биолог и фотограф природы Тийт Хунт ведет на сайте RMK (Центра управления государственными лесами) блог о природе. Этот рассказ о хищной птице под названием большой сорокопут.

Большой сорокопут облик имеет хищной птицы с черной масочкой, но размером он с небольшого дрозда.

И вот сейчас вероятность увидеть эту малочисленную птицу самая, можно сказать, большая. В тишине эстонских болот гнездуются никак не больше полутысячи пар этих представителей отряда воробьиных.

На самом-то деле эти птицы сейчас перебираются назад в тундру, а те, что гнездуются у нас на болотах, еще не связаны необратимо с этими местами. Так что в эти дни сорокопута можно увидеть чаще всего сидящим на проволоке у дороги или в кроне придорожного куста, откуда он охотится за едой.

В эстонском народе эту птицу называли и вербной сорокой (порой ее путают с сорокой, а русское название сорокопут иногда объясняют тем, что ее путают с сорокой), а также синичий коршун (форма клюва у него и правда как у коршуна), и питается он отнюдь не так как певчие птицы.

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Цепкая птаха охотится за еще меньшими птицами, грызунами, земноводными и пресмыкающимися. В полете на месте наподобие пустельги сорокопут высматривает добычу и, заметив ее, пикирует. Его загнутый клюв и зубки напоминает хищника — мини-коршун да и только!

Ну и в довершение образа этой “птицы-палача” — свою жертву она накалывает на острую ветку или колючку, включая колючку колючей проволоки. Сорокопут — большой мастер “сажать на кол” свою жертву. Тут ему может составить конкуренцию разве что жулан, который вернется из дальних стран только к середине мая. Жертвами жулана становятся в основном крупные беспозвоночные: стрекозы, кузнечики, жуки, но он может справиться и с мелкими мышами и ящерками.

Foto: RMK

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