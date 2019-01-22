ФОТО ИЗ АРХИВОВ: Вспомним, насколько снежными и морозными были эстонские январи последних лет

rus.delfi.ee EST 5

Talvine Lõuna-Eesti Foto: Argo Ingver

Начиная с 2010 года каждый январь выдавался снежным и морозным. Maaleht достал из архивов фотографии и вспомнил, какая погода была течение первого месяца каждого из прошедших лет.