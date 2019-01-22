ФОТО ИЗ АРХИВОВ: Вспомним, насколько снежными и морозными были эстонские январи последних лет

Начало 2010 года принесло Таллинну рекорд столетия по количеству снега. На фотографиях запечатлена столица 3 января.
2011 год также начался со снега в несколько десятков сантиметров. За этим, правда, последовало потепление, снова мороз, а потом опять потепление и новый мороз. Фотографии сделаны в Таллинне 17 января.
2012 год начался со шторма, поднялся уровень моря, но уже 7 января выпал снег и остался до конца месяца, было очень холодно. На фотографиях снова Таллинн, 7 января.
В 2013 году сначала была неделя мокрого снега и слякоти с дождем, но 9 января вовсю бушевал метель. На фото — Отепя
в конце января, когда ветер чуть не сорвал соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.
Начало января 2014 года было туманным, но к 10 числу уже пришли холода и снег, а концу месяца уже были установлены температурные рекорды зимы. Вот как выглядел Тарту
в том году 15 января.
2015 год начался со шторма и дождей, но 6 января резко похолодало, а к 10 шторм сменила метель. Мороз и снег продержались до конца месяца. На фото — 11 января в Кейла
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В 2016 по всей Эстонии начались заморозки. Весь месяц мели метели, а мокрый снег пошел лишь в начале февраля. Фотографии сделаны 7 января в Вильянди
при температуре -23 градуса.
2017 год начался с минусовой температуры, но к середине месяца пошли мокрый снег, хотя иногда он переходил и в обычный снег. На фото запечатлен 7 января в Вильяндимаа
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В начале 2018 все ждали, когда же наконец выпадет снег. Температура часто была плюсовая, и шел лишь мокрый снег. 7-8 января над частью Эстонии прошелся шторм, но холодов с собой не принес. 23-24 января была метель, но таких холодов, как сегодня, не было зарегистрировано. Действительно холодная погода наступила в конце февраля.