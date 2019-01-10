ФОТО: Красота неописуемая! Погоды стоят нынче дивные: ясные, снежные, чуть морозные

Четверг, 10.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт снег. Над материковой частью ветер переменных направлений 1-6 м/с, на островах и побережье северный и северо-восточный ветер 5-11 м/с. Температура воздуха -2..-8, по юго-востоку Эстонии до -12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, во второй половине дня повернёт к юго-западному и на северном побережье усилится до 10 м/с. Температура воздуха -1..-6, по юго-востоку Эстонии до -10°С.

Пятница, 11.01:

Ночью: Облачность увеличится. К утру,начиная с северо-запада и севера Эстонии, пойдёт снег, местами метель. Юго-западный и западный ветер усилится 6-13, на побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха -1..-7, местами до -12, на побережье островов до +1°С, к утру повысится.

Днем: Начина с северо-запада Эстонии облачность поредеет. Пройдёт снег, мокрый снег, местами с метелью, на западе Эстонии дождь. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, осадки прекратятся. Опасность гололеда. Ветер западный и юго-западный 6-12, на побережье порывами до 17 м/с, в середине дня ослабеет. На островах во второй половине дня перейдет к северо-западному и к вечеру вновь усилится. Температура воздуха на западе Эстонии 0..+3, на востоке 0..-4°С.