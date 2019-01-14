ФОТО: Ледяное колесо Вана-Вигала больше не вращается, но продолжает привлекать туристов

В субботу ледяное колесо замерзло, но поглядеть на него все еще приезжают отовсюду.

В субботу днем очень большое количество людей приезжало подивиться на ледяное колесо, что с того, что оно больше не вращалось.

Причиной природного явления является особый режим течения в расположенной в Вана-Вигала излучине реки Вигала и возникающее при таянии льда движение воды.