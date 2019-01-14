ФОТО: Ледяное колесо Вана-Вигала больше не вращается, но продолжает привлекать туристов

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Jääratas Vana-Vigalas Foto: Kenno Soo

В Рапламаа в излучине реки за мызным парком Вана-Вигала несколько дней назад можно было наблюдать природное явление, когда ледяное колесо вращалось в воде.

В субботу ледяное колесо замерзло, но поглядеть на него все еще приезжают отовсюду.

В субботу днем очень большое количество людей приезжало подивиться на ледяное колесо, что с того, что оно больше не вращалось.

Причиной природного явления является особый режим течения в расположенной в Вана-Вигала излучине реки Вигала и возникающее при таянии льда движение воды.

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