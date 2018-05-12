ФОТО: Лето пришло! Таллиннцы заполонили пляжи, в понедельник ожидается до +27

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rus.delfi.ee
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Soe rannailm Tallinnas 12.05.2018 Foto: Hendrik Osula

Общественные пляжи Таллинна с первым летним теплом заполнились загорающими и плещущимися в воде.

Погода сохраняется теплая и солнечная, завтра будет до 23 градусов тепла, а в понедельник температура воздуха может подняться до 27 градусов.

Хорошей возможностью воспользовались как на Штромке, так и в Пирита, а также строящих замки из песка загорающих заметили на пляже у памятника "Русалка".

Прогноз от pogoda.ee:

В воскресенье ночью ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 13°С.
Днем малооблачная сухая погода. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 20...26, на побережье местами 15°С.

В понедельник ночью ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 7..13°С. Днем небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье местами 15°C.

Во вторник ночью небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый по направлению 1-6 м/с. Температура воздуха 8..14°C.
Днем переменная облачность. Вечером местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 15°C.

В среду ночью переменная облачность, без существенных осадков. Ветер неустойчивый по направлению 1-6 м/с. Температура воздуха 7..12°C. Днем переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь,возможна гроза. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 14°C.

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