ФОТО: Осторожно, на улицах очень скользко! Прогноз погоды на выходные — удручающ и пессимистичен

Прогноз от pogoda.ee:

Суббота, 09.02:

Ночью: Преимущественно облачно. Местами мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, южный 5-12, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер в основном южный 6-13, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха +1..+3°С.

Воскресенье, 10.02:

Ночью: Преимущественно облачно. Мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, южный 6-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха +1..+3°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер юго-западный, южный 6-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +1..+3°С.

Понедельник, 11.02:

Ночью: Облачно. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..+2°С.

Днем: Облачно. Мокрый снег, дождь, к вечеру и снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0..+2°С.

Вторник, 12.02:

Ночью: Облачно. Мокрый снег, снег. Ветер перейдет к северо-западному и усилится 5-11, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Облачность рассеется. Осадки в виде снега и мокрого снега, начиная с запада, пойдут на убыль. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывы 15-17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -2..+2°С.