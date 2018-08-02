ФОТО: Парное молоко! В озере Вильянди вода прогрелась до +30

Пляжная охрана G4S сегодня в Вильяндиском озере замерила температуру воды. Показатели — невероятный: +30!

Чуть холоднее — всего на один градус — была вода там же, в Вильянди, в озере Паала. В Тарту в канале Анне, в Эльва в озере Вереви, в Тюриском производственном озере и в выруском озере Тамула температура воды составляет 28 градусов.