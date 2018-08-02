ФОТО: Парное молоко! В озере Вильянди вода прогрелась до +30

Пляжная охрана G4S сегодня в Вильяндиском озере замерила температуру воды. Показатели — невероятный: +30!
TOP НОВОСТИ
Стрельба в Ласнамяэ: личность пострадавшего не установлена, стрелявший — дорожный рабочий
02.08.2018
Врачи не догадались проверить женщину на ВИЧ. Комиссия обвинила во всем пациентку, но позже все же отозвала решение
02.08.2018
Две недели назад экспертная комиссия по надзору за качеством услуг в сфере здравоохранения вынесла решение по делу, в котором врачи в течение двух лет не могли диагностировать у женщины ВИЧ, в то время как она неоднократно обращалась в разные медучреждения в связи с различными проблемами, пишет Eesti Päevaleht.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Lugu untsu läinud moosipartiist, millest sündis pere lemmik
Курортному Нарва-Йыэсуу очень давно нужна заправка, и ее обещают построить вместе с административно-торговым центром
02.08.2018
Для того, чтобы заправить свой автомобиль топливом жителям Нарва-Йыэсуу и гостям курортного городка приходится ехать либо 15 километров к нарвским заправкам, либо в Силламяэ — а это уже около 20 километров. Те, кто не знает об этом обстоятельстве, а это туристы, конечно, оказываются в очень сложной ситуации. Между тем, в ближайшее время планируется строительство заправки и не только ее.
На „веселых поминках“ по погибшим в Одессе эстонцам пили алкоголь, курили марихуану и нюхали кокаин
02.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
See õunasiirup teeb ahjulõhega lihtsalt imesid
Kord sattus hollandlane Piesta Kuusikaru talu toodangut uudistama. Valik oli uhke ja mekkis hästi, kuid ometi küsis mees imestunult: „Miks siin ometi õunastroopi ei pakuta!?“ Et sõna oli võõras, ei jäänud pererahval muud üle, kui sama imestunult vastu küsida: „Mis asi see veel on!?“ Selgus, et tegu on käsitsi valmistatud õunamahlakontsentraadiga, millel nii mõneski riigis vähemalt sajanditepikkune ajalugu ette näidata.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ФОТО и ВИДЕО: Осторожно! С монумента на площади Вабадузе на голову сыпятся осколки стекла
02.08.2018
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Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
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Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
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Müügiüksuse juht
COMPENSA VIENNA INSURANCE ...
Tähtaeg: 12.08.2018
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Kommunikatsioonispetsialist
TALLINK GRUPP AS
Tähtaeg: 06.08.2018
“Они прождали Бузову весь день, купили подарки”. Читатель Delfi — об обмане организаторов EBF и розыгрыше без победителя
02.08.2018
28 июля в Нарва-Йыесуу прошел фестиваль East Beach Fest 2018, на котором выступили такие артисты, как Maruv, Zomb, Чили и Ольга Бузова. Незадолго до мероприятия в Facebook был объявлен розыгрыш, победителю которого обещали встречу и фото с Ольгой Бузовой. В редакцию Delfi обратилась читательница, которая считает, что организаторы обманули людей, ведь встречи так и не состоялось. Представители EBF приносят свои извинения и объясняют, что встречу отменил менеджмент артистки.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ