ФОТО: Парное молоко! В озере Вильянди вода прогрелась до +30

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Viljandi järve temperatuur on üle 30 kraadi
Viljandi järve veetemperatuur on 30 kraadiFoto: Kenno Soo

Пляжная охрана G4S сегодня в Вильяндиском озере замерила температуру воды. Показатели — невероятный: +30!

Чуть холоднее — всего на один градус — была вода там же, в Вильянди, в озере Паала. В Тарту в канале Анне, в Эльва в озере Вереви, в Тюриском производственном озере и в выруском озере Тамула температура воды составляет 28 градусов.

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