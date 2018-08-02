ФОТО: Парное молоко! В озере Вильянди вода прогрелась до +30

Пляжная охрана G4S сегодня в Вильяндиском озере замерила температуру воды. Показатели — невероятный: +30!
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Стрельба в Ласнамяэ: личность пострадавшего не установлена, стрелявший — дорожный рабочий
02.08.2018
На „веселых поминках“ по погибшим в Одессе эстонцам пили алкоголь, курили марихуану и нюхали кокаин
02.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Viskiga moos, mis päästab ka kõige mannetuma koogi
ФОТО и ВИДЕО: Осторожно! С монумента на площади Вабадузе на голову сыпятся осколки стекла
02.08.2018
“Они прождали Бузову весь день, купили подарки”. Читатель Delfi — об обмане организаторов EBF и розыгрыше без победителя
02.08.2018
28 июля в Нарва-Йыесуу прошел фестиваль East Beach Fest 2018, на котором выступили такие артисты, как Maruv, Zomb, Чили и Ольга Бузова. Незадолго до мероприятия в Facebook был объявлен розыгрыш, победителю которого обещали встречу и фото с Ольгой Бузовой. В редакцию Delfi обратилась читательница, которая считает, что организаторы обманули людей, ведь встречи так и не состоялось. Представители EBF приносят свои извинения и объясняют, что встречу отменил менеджмент артистки.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Moosised burgerid otse Uulitsast
Nii mõnedki meist mäletavad – kes kirkamalt, kes vähem – suviseid ekspeditsioone maale vanaema juurde. Sealne kohustuslik programm võis küll varieeruda, sõltudes paljuski sellest, kui suure „maavanaemaga“ tegu oli, kuid pannkoogid moosiga ei puudunud vast üheltki köögilaualt. Kuid õnneks mahub klassika sekka pisut punkigi, mida marmelaad peekoniga kahtlemata on.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
А вы умеете успокаиваться, становясь песком? В Нарва-Йыэсуу эстонские и российские экоактивисты ”состыкуют нестыкуемое”
02.08.2018
Вы знали, что портреты пишут не только с людей, но и… с деревьев? А часто ли вы танцуете авангардные японские танцы, ”становясь” в процессе жуком? На лекцию по экологии звука давно ходили? Если вас не очень огорошили эти, на первый взгляд, абсурдные понятия, можете ”рискнуть” и отправиться на этих выходных в Нарва-Йыэсуу нарушать свой автоматизм восприятия, расширять кругозор, неформально обучаться и окультуриваться, да и просто ”как-то иначе” отдыхать на фестивале экологического искусства ”Расти и гний”. Бесплатно.
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Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
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Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
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Müügiüksuse juht
COMPENSA VIENNA INSURANCE ...
Tähtaeg: 12.08.2018
"С советским временем не стоит сравнивать, тогда порядок был строгий". Что случилось с культурным городом Вильянди?
02.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ