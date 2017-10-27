ФОТО: Плохие новости: на смену белоснежным сугробам придут слякоть и сильный ветер

В среду вечером по всей стране выпал снег, но уже сегодня на смену сугробам пришли лужи и слякоть. Плохая новость заключается в том, что мокрый снег, скорее всего, будет идти как минимум неделю.

Согласно прогнозу pogoda.ee, сегодня днем в стране будет в основном облачно. В первой половине дня в Северной Эстонии и на островах мокрый снег и дождь. Во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер северных направлений 3-9, в первой половине дня на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..+6°C. Внимание! В связи с тем, что температура воздуха около 0°C, дороги остаются скользкими.

Суббота, 28.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Утром новая зона дождей достигнет запада Эстонии. Северный ветер перейдет к юго-западному, южному 3-9, к утру усилится на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0...-5, на островах и западном побережье до +5°C.

Днем: Облачно. Осадки распространятся с запада на восток. В Западной Эстонии в основном дождь, на востоке Эстонии мокрый снег, утром и снег. Юго-восточный, южный ветер 5-11, на островах и побережье порывы до 15 м/с, вечером на островах ветер перейдет к западному, северо-западному. Температура воздуха 0..+5, на островах до +8°C.

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Воскресенье, 29.10:

Ночью: Облачно. Временами дождь и мокрый снег. Юго-восточный ветер ослабеет в континентальной части 1-6, утром повернет на северные направления, на островах северо-западный, северный ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..+3, на островах до +6°C.

Днем: Облачно. Временами дождь или мокрый снег.Ветер северных направлений 5-10 м/с, на побережье порывы 15, на островах северо-западный, северный 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 1..6°C.

Понедельник, 30.10:

Ночью: Облачно. Временами дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 8-12, порывы 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха 0..+3, на островах до +6°C.

Днем: Облачно. Временами дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 8-12, порывы 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха 1..6°C.

Вторник, 31.10:

Ночью: Облачно с проясненями. Местамии дождь или мокрый снег и снег. Ветер северо-западный, северный 5-11, на побережье порывы 17 м/с, утром ослабеет. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем: Облачно с проясненями. Местамии дождь или мокрый снег и снег. Ветер северо-западный, северный 4-10 м/с. Температура воздуха 0..+4, на островах до +6°C.