ФОТО: Страшно красиво! Эстонию накрыла гроза

Сегодня и завтра в Эстонии ожидается гроза и дождь.
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Студия DELFI | Денис Бородич о высокой зарплате, уходе из политики, улучшении имиджа общественного транспорта и борьбе с коррупцией
04.08.2018
Мы пригласили в нашу студию одного из самых обсуждаемых людей нашей страны в последнее время - свежеиспеченного председателя правления АО Таллиннский городской транспорт Дениса Бородича. Хотя большинство СМИ уделило внимание в первую очередь величине его оклада, сам Денис уверен, что главное - это вернуть доверие жителей Таллинна к предприятию, а также возродить уверенность в сегодняшнем дне у его работников.
26 июня 2017 года работавший в фирме GT4U Виталий Груздев (47) подстригал триммером траву на территории Elektrilevi в Лайтсе, где располагается электроподстанция. В какой-то момент он почувствовал сильнейший удар и потерял сознание. Очнулся уже в больнице – сильнейшие ожоги всего тела, нет уха, пальцев на руке и ноге, мужчина совершенно не чувствовал нижнюю часть своего тела… Оказалось, при выполнении своих рабочих обязанностей, он получил удар тока 32 000 Вольт. Теперь он 100%-ный инвалид, но и фирма Elektrilevi, и работодатель Виталия категорически отказываются нести за случившееся ответственность, пишет "МК-Эстония".
ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Жильцы социальных домов на Раадику: ситуация становится все более криминальной, люди страдают от шума и пьянок
04.08.2018
В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. По словам жильцов социальных квартир на Раадику, беспорядок становится только хуже, потому что к семьям с детьми все больше переезжают асоциальные личности, в том числе бывшие заключенные.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Vaata, millist tunnustust pälvivad vaid vähesed Eesti ettevõtted
Juba 12 aastat on Creditinfo tunnustanud Eesti tublisid äriühinguid „Eduka Eesti ettevõtte” tunnistusega. Tänavu on Eestis suurepärane krediidireiting (AAA) vaid 0,6% ettevõtetel, väga hea krediidireiting (AA) 6,8% ettevõtetel ning hea krediidireiting (A) 10,3% ettevõtetel.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Началась новая эпоха. Что это значило? В первую очередь, распределение ролей. Коля создал общак — единый фонд для преступного мира. Из этого фонда выделялись деньги на новые криминальные проекты и на ”социальную помощь”, например, попавшим за решетку товарищам и их семьям. Это был своего рода нынешний EAS вместе с Кассой по безработице, но действовавший, разумеется, на иных, крайне брутальных условиях. Для того, чтобы стать членом воровской кассы, нужно было платить определенный процент со всех своих прибыльных ”тем”. Коля был и держателем общака, и арбитром при решении проблем.
ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Диковинка и шаманизм в таллиннском переходе! Журналист устроила варганную свистопляску
04.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Mõttekoda — nagu väike konverents merekaldal
Kuressaare Merepäevade selleaastases mõttekojas tegeletakse mereliste ettekannete ja aruteludega ning festivali teemaga Tuul. Kõneletakse Saaremaa meretuulepargist, tuulikute taastamisest ja mereturismist. Tuntumad kõnelejad on Mart Jüssi ja Tarmo Soomere. Lisaks ka suhetest tuulepöörises Margus Vaheri ja Kati Tootsiga. Huvitava nurga alt läheneb aga tuulele M-Spordi ilmaennustaja Jüri Kamenik. Lisaks saab oma teadmisi proovile panna mälumängus Meremälu.Moderaator Silver Saluri.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Среди показавших эстонским СМИ средний палец участников поминок по погибшим в Одессе эстонцам есть и известные личности
04.08.2018
Ильвес: Запад проигнорировал войну в Грузии, дав России зеленый свет для дальнейших действий
04.08.2018
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Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
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Müügiüksuse juht
COMPENSA VIENNA INSURANCE ...
Tähtaeg: 12.08.2018
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Tahad võimaldada oma beebile parimat toitu? Uued vitamiinidest pungil beebipüreed aitavad selle eest hoolt kanda!
2018. aasta veebruaris alustasid kaks toimekat naist — põline saarlane Kaia Sink ning praeguseks juba kaheksa aastat saarlane Annika Vestel — saaremaise lastetoidu brändiga BabyCool. Nüüd räägivadki naised lähemalt, kuidas kõik alguse sai ning milles seisneb nende toodete erilisus.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ФОТО │ Вам не сюда — там живут только избранные. Как выглядят самые дорогие номера отелей
04.08.2018
Американское издание Elite Traveler ежегодно создает список топ-100 лучших отельных номеров по всему миру, который включает в себя рейтинг 10 самых дорогих сьютов. Цена одной ночи в наиболее “дешевом” из них примерно равна стоимости однушки в новой Москве. Смотрите, на какие излишества, недоступные простым смертным, готовы потратиться знаменитости и магнаты.