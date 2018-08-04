ФОТО: Страшно красиво! Эстонию накрыла гроза

Сегодня и завтра в Эстонии ожидается гроза и дождь.

Читатель прислал Delfi фотографию грозы в Рапламаа в Вана-Вигала, на которой можно увидеть темное небо и ударившую вдоль него молнию. Фотографии также поступили из Пярну, где видели пугающее большое темное облако.