ФОТО: Страшно красиво! Эстонию накрыла гроза


rus.delfi.ee
EST 10
Galerii: 19 pilti
Pärnu äike Foto: lugeja

Сегодня и завтра в Эстонии ожидается гроза и дождь.

Читатель прислал Delfi фотографию грозы в Рапламаа в Вана-Вигала, на которой можно увидеть темное небо и ударившую вдоль него молнию. Фотографии также поступили из Пярну, где видели пугающее большое темное облако.

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