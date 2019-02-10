ФОТО: В ближайшие дни — слякоть и мокрый снег, потом погода начнет меняться

В понедельник ночью облачно. Осадки в виде мокрого снега и дождя распространятся с юго-запада через Эстонию. Опасность гололёда! Ветер юго-восточный и южный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+2°С.

Днем облачно. Мокрый снег и дождь, вечером местами и снег. Местами туман и гололёд. Ветер юго-восточный и южный 4-10, порывами 12 м/с, вечером на островах перейдет к северо-западному и усилится. Температура воздуха 0..+2°С.

Во вторник ночью облачно. Мокрый снег и снег, утром, начиная с запада, осадки прекратятся. На материке ветер переменных направлений 2-7 м/с, на островах северо-западный 6-11, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха -1..+1°С.

Днем начиная с запада облачность рассеется. Осадки в виде снега и мокрого снега отойдут на восток. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывы 15-18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -2..+1°С, вечером понизится.

В среду ночью ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-11,в начале ночи на островах и побережье порывы 15 м/с, к утру ветер западных направлений ослабеет 3-9 м/с. Температура воздуха -3..-9, местами до -13, на побережье островов местами 0°С.

Днем начиная с запада облачность уплотнится. Снег и мокрый снег распространится с островов на материк, вечером осадки прекратятся. Ветер западных направлений 4-10, на островах порывами 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 0..-4, на островах до +2°С.

В четверг ночью облачность рассеется. Без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье островов местами +1°С.

Днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10, во второй половине дня на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.