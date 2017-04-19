19.04.2017, 13:42

ФОТО: В Эстонии встретились весна и зима — эта картина очаровала тысячи людей

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Эстонии встретились весна и зима — эта картина очаровала тысячи людей
Foto: Laur Läänemets, Kati Seeme

Тысячам, если не десяткам тысяч эстонцев в Facebook и Instagram нравятся сделанные в конце прошлой недели фотографии того, как в Эстонии встретились весна и зима и их разделяет только шоссе.

Один из снимков опубликовал в социальных сетях Лаур Ляэнеметс, он сделан в субботу на шоссе Тапа-Лообу в Ляэне-Вирумаа.

Похожую фотографию сняла и опубликовала в Instagram и Facebook Кати Сеэме на день раньше на несколько десятков километров восточнее в Википалу.

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