ФОТО: В Эстонии встретились весна и зима — эта картина очаровала тысячи людей

Тысячам, если не десяткам тысяч эстонцев в Facebook и Instagram нравятся сделанные в конце прошлой недели фотографии того, как в Эстонии встретились весна и зима и их разделяет только шоссе.

Один из снимков опубликовал в социальных сетях Лаур Ляэнеметс, он сделан в субботу на шоссе Тапа-Лообу в Ляэне-Вирумаа.

Похожую фотографию сняла и опубликовала в Instagram и Facebook Кати Сеэме на день раньше на несколько десятков километров восточнее в Википалу.