ФОТО: Вечером в небе над Эстонией наблюдали изумительное северное сияние

Фотограф Delfi запечатлел вчера вечером в Вильяндимаа северное сияние, которое было видно благодаря ясной погоде.
В Ярвамаа в Сяревере открывалась такая картина. Фотографию прислал Андреас.
Дмитрий "demz" Шушуев прислал снимки северного сияния, которые сделаны в окрестностях Таллинна.
"8 ноября ночью была большая магнитная буря и даже над ярко освещенным Таллинном было видно северное сияние. Фотография сделана в Кристийне в час ночи", — пишет Delfi автор еще одной фотографии.
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