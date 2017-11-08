08.11.2017, 10:05

ФОТО: Вечером в небе над Эстонией наблюдали изумительное северное сияние

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rus.delfi.ee
EST 3
Galerii: 6 pilti
Virmalised Viljandimaal Foto: Kenno Soo

Фотограф Delfi запечатлел вчера вечером в Вильяндимаа северное сияние, которое было видно благодаря ясной погоде.

В Ярвамаа в Сяревере открывалась такая картина. Фотографию прислал Андреас.

Virmalised Säreveres Foto: Lugeja foto

Дмитрий "demz" Шушуев прислал снимки северного сияния, которые сделаны в окрестностях Таллинна.

Foto: Delfi lugeja


Foto: Delfi lugeja

"8 ноября ночью была большая магнитная буря и даже над ярко освещенным Таллинном было видно северное сияние. Фотография сделана в Кристийне в час ночи", — пишет Delfi автор еще одной фотографии.

Daniel Erik Raidjõe

В порту Тильгу:

Virmalised Tilgu sadamas Foto: Kristo Kaare
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