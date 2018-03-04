ФОТО: Весеннее утро в Кохтла-Ярве обещало чудесный зимний день

Встать пораньше и встретить рассвет полезно не только тем, кому ”за”… Можно увидеть такую красоту, особенно на границе ночи и утра.

Луна во всей своей красе заставляет открыть окно, несмотря на 15-градусный холод, чтобы получше рассмотреть ее пейзаж. Ночное светило постепенно тускнеет, уступая небосвод восходящему солнцу. А оно в это воскресное утро явно намекает на то, что и через четыре дня дамский праздник будет основан ”на контрастах” — веточке мимозы на фоне серебрящегося снега.

По крайней мере, в воскресенье не было даже намека на весну. Когда взошло солнце, термометр уже показывал минус 11. Зато ветер пожалел людей, которые поутру выводили на первую прогулку своих четвероногих питомцев. Из-за отсутствия ветра мороз совсем не ощущался. Так что днем, надо полагать, дети будут заниматься истинно ”весенними” делами — встанут на лыжи и коньки.

Одновременное нахождение на небосклоне Луны и Солнца, нечто похожее на наличие мороза весной. Казалось бы, вещи несовместные — как ”гений и злодейство”, как снег в пустыне Сахара. В общем, ”мороз и солнце. День чудесный”.