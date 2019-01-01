ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Метеослужба Эстонии вынесла штормовое предупреждение

По данным сайта pogoda.ee, сегодня днем будет облачно, пройдет снег, метель. Вечером на западе Эстонии осадков станет меньше. Ветер северный 10-15, порывами до 20 м/с, на островах и западном побережье 17-22, порывами 27, на побережье островов до 30 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха понизится в течение дня до -1..-6°С.

В Финляндии шторм начался еще вчера.

В Эстонии же сегодня утром сильный ветер нарушил паромное сообщение между материком и Хийумаа. По сообщению TS Laevad, было перенесено уже два рейса.

Шторм в Эстонии

Прямой эфир с северного побережья. https://www.facebook.com/maaleht/videos/2217448798542464/#w=267

Питерское шоссе.

Улица Сюста.

По сообщению читателя, шторм добрался до авиасообщения: отменен рейс Таллинн-Стокгольм, который должен был состояться в 10:30.

Примечательно, что, согласно поступившему из Нарвы сообщению, в городе ветра совсем нет. Похоже, стихия сосредоточилась на других регионах страны.

В Финляндии из-за перебоев в электроснабжении нарушена и мобильная связь. В некоторых местах она может полностью отсутствовать.

https://twitter.com/JuhaniRoiha/status/1080380706583400452

Улица Сууртюки.

Читатель прислал видео с парома Tallink Baltic Queen.

Поваленное стихией дерево на шоссе Раазику-Костивере.

Столица.https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=239794

Каламая. (Foto: Facebooki Kalamaja grupp)

https://www.facebook.com/teeilmakeskus/videos/351978452299659/&show_text=0&width=476

Как сообщает Elekrtilevi, сильный ветер валит деревья на линии электропередач, что приводит к поломкам. По состоянию на 9 часов утра на островах и Северной Эстонии без элекртичества было 7500 домохозяйств, большинство из них в Харьюмаа (4500), Хийумаа (1300) и Сааремаа (1500).

В Таллинне.

В среду, 2 января, в западных и центральных районах Латвии заметно усилится северный ветер, синоптики объявили оранжевое предупреждение. В прибрежных районах скорость порывов ветра будет достигать 23-28 метров в секунду, самый сильный ветер ожидается на западном побережье Курземе: в Вентспилсе, Павилосте, Лиепае. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о затяжной метели, которая вызовет ухудшение видимости и образование снежных заносов на отдельных участках автомобильных дорог. За день высота снежного покрова местами может увеличиться на шесть сантиметров. В Риге до ночи ожидается метель, которая временами может быть очень сильной. Скорость порывов северного ветра в Риге и Юрмале составит 22-26 метров в секунду, самые сильные порывы ожидаются в районах у морского берега, сообщает delfi.lv.

Как передает rus.err.ee, утром 2 января в зоне обслуживания Elektrilevi без электроснабжения остаются 6729 домохозяйств. Об этом свидетельствуют данные компании по состоянию на 7:58. Подавляющее большинство остающихся без электричества клиентов находятся в Харьюском уезде - 3991. На Хийумаа без света остались 1258, на Сааремаа - 1286 домохозяйств.

В Финляндии скорость ветра местами превышает 40 метров в секунду. В Эстонии, согласно прогнозам, на материке ожидается до 27 м/с, на островах - до 30 м/с.

Количество обесточенных домохозяйств в Финляндии увеличилось до 70 000-80 000. Что же ждет нас?

Спасательному департаменту стали поступать первые сообщения об упавших деревьях.