ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Метеослужба Эстонии вынесла штормовое предупреждение

По данным сайта pogoda.ee, сегодня днем будет облачно, пройдет снег, метель. Вечером на западе Эстонии осадков станет меньше. Ветер северный 10-15, порывами до 20 м/с, на островах и западном побережье 17-22, порывами 27, на побережье островов до 30 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха понизится в течение дня до -1..-6°С.

В Финляндии шторм начался еще вчера.

В Эстонии же сегодня утром сильный ветер нарушил паромное сообщение между материком и Хийумаа. По сообщению TS Laevad, было перенесено уже два рейса.