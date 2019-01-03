ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Сложные погодные условия сохраняются, некоторые домохозяйства по-прежнему остаются без электричества

По данным сайта pogoda.ee, сегодня днем на западе Эстонии будет переменная облачность, без осадков. На востоке более облачно, отдельные кратковременные заряды снега. Во многих местах поземки. Ветер северный 5-12, порывы 15, на побережье 12-15, порывы до 20 м/с, к вечеру ослабеет 4-9 м/с. Температура воздуха -3..-6°С.

Утром без электричества оставались несколько тысяч домохозяйств.

Шторм в Эстонии

Паромное сообщение Рохукюла-Хелтермаа происходит согласно графику. В летном плане Таллиннского аэропорта также никаких изменений нет.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/paromnoe-soobschenie-mezhdu-materikom-i-ostrovom-hijumaa-vosstanovleno?id=84920683

http://rus.delfi.ee/daily/criminal/video-na-shosse-tallinn-narva-esche-odin-avtobus-sehal-v-kyuvet?id=84920303

Суббота, 05.01:Ночью: Облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, метель. В начале ночи на западе и дождь. Ветер перейдет к северному, северо-восточному и усилится 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии -1..+3, на востоке 0..-4°С, к утру понизится.Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег, метель. Ветер северный, скверо-восточный 5-12, на побережье порывами 16 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..-7°С.

Пятница, 04.01:Ночью: Облачность уплотнится. Начиная с запада, снег и мокрый снег распространятся на восток. К утру местами метель. Северный ветер перейдет к юго-западному 2-8, к утру на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -6..-12, на островах и западном побережье к утру повысится до 0°С.Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, на западе Эстонии и дождь. Местами метель. Опасность гололеда. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывами 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха на востоке Эстонии -1..-7, на западе 0..+3°С.

Четверг, 03.01:Ночью: Облачно с прояснениями. Снег и метель преимущественно в Центральной и Восточной Эстонии. Северный ветер 8-13, порывами до 17, на островах и побережье 12-17, порывы до 23 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -3..-8°С.Днем: На западе Эстонии переменная облачность, без осадков. На востоке более облачно, отдельные кратковременные заряды снега. Во многих местах поземки. Ветер северный 5-12, порывы 15, на побережье 12-15, порывы до 20 м/с, к вечеру ослабеет 4-9 м/с. Температура воздуха -3..-6°С.

Будьте сегодня максимально бдительны и осторожны!

Высота волны - до 3 м. Скорость ветра - до 20 км/ч.

По состоянию на 6 утра без электричества были 2 000 домохозяйств.

Дороги до сих пор невероятно опасные!

(Не)доброе утро! Отвечаем на вчерашний вопрос: ждать!

Ждать ли продолжения шторма? http://pogoda.delfi.ee/news/news/glavnoe-chtoby-ne-kak-segodnya-chitajte-kakaya-pogoda-budet-do-konca-nedeli?id=84916177

В волости Харку сильный ветер сорвал часть крыши с одного из домов.

Судоходная компания TS Laevad отменила и последний сегодняшний рейс между материком и Хийумаа и сообщила, что рейсы начнут завтра рано утром.

Появились фотографии. http://rus.delfi.ee/daily/criminal/foto-s-mesta-dtp-v-lyaene-virumaa-avtobus-sehal-v-kyuvet-i-zavalilsya-na-bok-passazhiram-pomogli-vybratsya?id=84918487

Хотя в Прибалтике сильный шторм, на большом судне это так сильно не ощущалось. Большую роль при этом играло направление ветра. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-laevasoit-tallinna-ja-helsingi-vahelisel-tormisel-merel-oli-ullatavalt-rahulik?id=84917233

Если большинство людей так укутались, что торчит только кончик носа, то одному гражданину в Таллинне на Палдиском шоссе на автобусной остановке "Лилле" не было до погоды никакого дела.

http://rus.delfi.ee/daily/criminal/v-lyaene-virumaa-avtobus-sehal-v-kyuvet-i-zavalilsya-na-bok-passazhiram-pomogayut-vybratsya?id=84918487

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/grafik-shtormovoj-veter-vs-avtomobil-sravnivaem-skorosti?id=84917313

В Харьюмаа в Ассаку буксир съехал в кювет, и ему потребовалась помощь коллеги.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/grafik-nizhe-monumenta-pobedy-no-vyshe-zhirafa-razbushevavshiesya-na-baltijskom-more-volny-v-sravnenii-s-raznymi-obektami?id=84914461

http://pogoda.delfi.ee/news/news/video-shtorm-v-estonii-na-poberezhe-duet-pronizyvayuschij-veter-sneg-rezhet-lico-i-slepit-glaza?id=84916511

На шоссе Таллинн-тарту между Мяо и Козе дорожные условия сложные.

В Кярдла посреди города упало дерево.

В то время как в Эстонии из-за снежной бури не видно дальше своего носа, в Финляндии можно увидеть прекрасный закат. По словам фотографа Delfi Мадиса Вельтмана, в Хельсинки тихо и поездка на судне обратно в Эстонию проходит спокойно.

Прибывший из Копенгагена самолет сделал четыре круга над Эстонией и повернул обратно в Данию.

По состоянию на 17:00 без электричества остаются еще 5600 клиентов Elektrilevi. Электроснабжение восстановлено в 18 000 домохозяйств.

Упавшее дерево в мызном парке Кейла.

В Мустамяэ на Кадака пуйестеэ поблизости от перекрестка с Акадеэмиа теэ робот-курьер застрял в снегу.

На Хийумаа в порту Роограху штормовой ветер превратил скамью в произведение искусства.

В Ляэне-Вирумаа поблизости от Кунда в Эссу грузовик врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет. Водитель не пострадал. http://tv.delfi.ee/uudised/video-laane-virumaal-soitis-veoauto-kraavi?id=84916021

В таких условиях сегодня садятся самолеты в Таллиннском аэропорту.

Шторм на море лебедям в Пирита не мешает.

https://www.facebook.com/teeilmakeskus/posts/1980396715372031#w=500

Если утром рейс из Стокгольма отменили, потому что в аэропорту Арланда тоже был снежный хаос, то сейчас там светит солнце. Надеемся, вскоре шторм стихнет и в Эстонии.

В 13:10 произошло ДТП в Вильяндимаа на дороге Сультси - Абья-Палуоя в деревне Кулла, где из-за гололеда столкнулись два автомобиля. В результате аварии Volkswagen Golf вылетел в кювет и Volkswagen Transporter остановился на дороге. Около 14:30 часов на месте происшествия был только Volkwagen Golf. Этот участок дороги очень извилистый. Дорога на месте ДТП была очень скользкая. Люди отделались испугом.

Фотограф Delfi Мадис Вельтман отправился на судне из Таллинна в Хельсинки. По его словам, обстановка на море, скорее, спокойная и судно не слишком качается. Судно вышло из Таллинна в 13:30 и пришло в Хельсинки ровно в 15:30, как и указано на билете.

Дорожные условия в Ляэне-Вирумаа.

https://www.facebook.com/TormiInfoEestis/videos/302695650451534/#w=560

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/snezhnaya-burya-narushila-rabotu-tallinnskogo-aeroporta-nekotorye-rejsy-otmeneny-drugie-zaderzhivayutsya?id=84915571

В Палдиски упала елка.

Штормовой ветер сегодня оставил без электричества тысячи домохозяйств. Техники Elektrilevi восстановили электроснабжение более 12 000 домохозяйств, однако, по состоянию на 15:00, по всей Эстонии без электричества остаются еще около 6000 домохозяйств. Больше всего, 1800, клиентов без электричества в Харьюмаа, 1300 на Сааремаа, 700 в Ярвамаа и 500 в Вильяндимаа.

http://journalist.delfi.ee/news/news/foto-slozhno-predstavit-chto-chuvstvovali-lyudi-na-bortu-samolet-ne-smog-prizemlitsya-v-tallinnskom-aeroportu?id=84914875

http://rus.delfi.ee/daily/criminal/foto-dtp-zablokirovalo-shosse-v-kunda-pydruse-pada?id=84914539

Не обходится и без аварий. http://rus.delfi.ee/daily/criminal/foto-v-vilyandimaa-proizoshlo-stolknovenie-dvuh-avtomobilej-odin-chelovek-dostavlen-v-bolnicu?id=84913795

Самолет Air-Baltic Рига-Таллинн, который должен был прибыть в нашу столицу в 13:05, не смог приземлиться и был отправлен обратно в Латвию. Отменены или опаздывают и другие рейсы.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-saaremaaskim-rybakam-shtorm-ne-pomeha?id=84913989

Хийумаа.

Сааремаа.

Рохукюла. https://www.facebook.com/maaleht/videos/211257729814987/#w=560

А вот в Рапламаа достаточно спокойно.

А ветер все валит деревья и валит....

http://rus.delfi.ee/daily/criminal/foto-v-kadriorge-upavshee-na-dorogu-derevo-silno-narushilo-dvizhenie?id=84912829

А вот что происходит в центре столицы.

Деревня Палмсе в Ляэне-Вирумаа.

Авария на шоссе Таллинн-Тарту.

Недалеко от Мяннику.

Жителям Выру повезло: у них просто идет сильный снег.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-shtorm-bushuet-v-tallinne-valit-derevya-i-razbrasyvaet-dorozhnye-znaki?id=84911345

Прямой эфир с северного побережья. https://www.facebook.com/maaleht/videos/2217448798542464/#w=267

Питерское шоссе.

Улица Сюста.

По сообщению читателя, шторм добрался до авиасообщения: отменен рейс Таллинн-Стокгольм, который должен был состояться в 10:30.

Примечательно, что, согласно поступившему из Нарвы сообщению, в городе ветра совсем нет. Похоже, стихия сосредоточилась на других регионах страны.

В Финляндии из-за перебоев в электроснабжении нарушена и мобильная связь. В некоторых местах она может полностью отсутствовать.

https://twitter.com/JuhaniRoiha/status/1080380706583400452

Улица Сууртюки.

Читатель прислал видео с парома Tallink Baltic Queen.

Поваленное стихией дерево на шоссе Раазику-Костивере.

Столица.https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=239794

Каламая. (Foto: Facebooki Kalamaja grupp)

https://www.facebook.com/teeilmakeskus/videos/351978452299659/&show_text=0&width=476

Как сообщает Elekrtilevi, сильный ветер валит деревья на линии электропередач, что приводит к поломкам. По состоянию на 9 часов утра на островах и Северной Эстонии без элекртичества было 7500 домохозяйств, большинство из них в Харьюмаа (4500), Хийумаа (1300) и Сааремаа (1500).

В Таллинне.

В среду, 2 января, в западных и центральных районах Латвии заметно усилится северный ветер, синоптики объявили оранжевое предупреждение. В прибрежных районах скорость порывов ветра будет достигать 23-28 метров в секунду, самый сильный ветер ожидается на западном побережье Курземе: в Вентспилсе, Павилосте, Лиепае. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о затяжной метели, которая вызовет ухудшение видимости и образование снежных заносов на отдельных участках автомобильных дорог. За день высота снежного покрова местами может увеличиться на шесть сантиметров. В Риге до ночи ожидается метель, которая временами может быть очень сильной. Скорость порывов северного ветра в Риге и Юрмале составит 22-26 метров в секунду, самые сильные порывы ожидаются в районах у морского берега, сообщает delfi.lv.

Как передает rus.err.ee, утром 2 января в зоне обслуживания Elektrilevi без электроснабжения остаются 6729 домохозяйств. Об этом свидетельствуют данные компании по состоянию на 7:58. Подавляющее большинство остающихся без электричества клиентов находятся в Харьюском уезде - 3991. На Хийумаа без света остались 1258, на Сааремаа - 1286 домохозяйств.

В Финляндии скорость ветра местами превышает 40 метров в секунду. В Эстонии, согласно прогнозам, на материке ожидается до 27 м/с, на островах - до 30 м/с.

Количество обесточенных домохозяйств в Финляндии увеличилось до 70 000-80 000. Что же ждет нас?

Спасательному департаменту стали поступать первые сообщения об упавших деревьях.