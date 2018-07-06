ФОТО: Вот вам и июль! В Валгамаа и Пярнумаа прошел град

Сильный град вместе с дождем с грозой прошел вчера как в Валгамаа, так и в Пярнумаа.
“Диаметр самых крупных градин местами достигал 2-2,5 сантиметров”, — описывает автор фото.
Сильный град вместе с дождем с грозой прошел вчера как в Валгамаа, так и в Пярнумаа.
“Диаметр самых крупных градин местами достигал 2-2,5 сантиметров”, — описывает автор фото.
Kultuuriväärtuste asekantsler
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