ФОТО: Вот вам и июль! В Валгамаа и Пярнумаа прошел град

 (7)
rus.delfi.ee
EST 1
ФОТО: Вот вам и июль! В Валгамаа и Пярнумаа прошел град
Facebook

Сильный град вместе с дождем с грозой прошел вчера как в Валгамаа, так и в Пярнумаа.

“Диаметр самых крупных градин местами достигал 2-2,5 сантиметров”, — описывает автор фото.


Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





А когда-то все было как в сказке. Измены, дележ имущества и унижение: нелицеприятные подробности развода Меэлиса Пая

06.07.2018
Бывший директор Кукольного театра и художественный руководитель культурного центра ”Сальме” Меэлис Пай рассказал изданию Eesti Ekspress о том, как унизительно закончился его брак, в котором до определенного времени все было как в сказке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

TOP 5 | Parimad rannarestoranid, kus nautida maitsvate roogade kõrvale ilusat merevaadet
Suvi on pärast muutlikke ilmasid viimaks kätte jõudmas ning merd ja randu nähakse suve lahutamatu osana, mis loovad meeldiva atmosfääri. Mis oleks parem kui ühendada meeldiv seltskond, hõrgutavad toidud ja mõnusad joogid koos ilusa merevaatega värskes õhus? Toome siinkohal välja viis rannarestorani, kus sellel suvel kindlasti einestada, tähtpäevi korraldada või muidu mõnusalt aega veeta.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Парадокс: пригодные к употреблению продукты попадают из магазинов в помойку, а не на стол к нуждающимся

06.07.2018
Почему в Эстонии каждый год тысячи тонн пригодных к употреблению в пищу продуктов, которые ждут нуждающиеся люди, попадают на помойку? Об этих проблемах пишут фриганы — люди, которые ищут пригодную в пищу еду на свалках и помойках.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ADDER PL.14536JSB/02PA
219,- €
186,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-25% Käekell LACO Bell-X-1 861907
540,- €
405,- €

В России матери-одиночке грозит 8 лет по наркотической статье: продала препарат, не подошедший ребенку

06.07.2018
8 лет лишения свободы грозит матери двоих детей за продажу лекарства, которое перестало помогать ее больному сыну. Выяснилось, что препарат содержит психотропные вещества. Обвиняемая, которая в одиночку воспитывает детей, об этом не знала и пыталась вернуть хотя бы часть стоимости дорогого препарата.
Подробнее


СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры

06.07.2018
Один из аквалангистов погиб во время спасения школьников из футбольной команды, а также их тренера, которых обнаружили в частично затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде. Как сообщила в пятницу газета Khaosod, об этом рассказали власти провинции Чианграй.
Подробнее

92-летняя американка застрелила сына, который хотел сдать ее в дом престарелых

06.07.2018
92-летняя жительница американского города Феникс, штат Аризона, Анна Мэй Блессинг застрелила своего 72-летнего сына из-за того, что тот попытался сдать ее в дом престарелых. Пенсионерка взята под стражу, сообщает Reuters.
Подробнее

ВИДЕО читателя DELFI| Кадры после стрельбы в центре Таллинна: Таави Сынаялг спокойно уходит с места происшествия

05.07.2018
В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а сегодня по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Подробнее