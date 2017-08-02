ФОТОНОВОСТЬ: Грозовой шторм обошел Эстонию стороной

Утром в Эстонию пришел сильный дождевой фронт, но сильной грозы, как сначала боялись, сюда не пришло. Гроза прошла через Латвию, задев Юго-Восточную Эстонию. Но все-таки и в Эстонии местами может быть гроза.

Сегодня в 9 часов на карте гроз было видно, что грозовой шторм проходит мимо нас с юго-востока. Гроза прошла в основном через Латвию, задев Юго-Восточную Эстонию. К настоящему моменту более сильная гроза пришла в Россию.

По данным pogoda.ee, сегодня днем облачно с прояснениями. Временами дождь, во многих местах грозы и сильные осадки. Вечером дожди пойдут на убыль. Юго-восточный ветер перейдет к юго-западному, западному 4-10 м/с, вечером на северном побережье порывы до 14 м/с. При грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 18..23°C.

Метеослужба объявила штормовое предупреждение первого уровня по всей Эстонии. Погода в определенных ситуациях может быть опасной. Учитывайте, что погода влияет на вашу деятельность и следите за дальнейшим прогнозом.