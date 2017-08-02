Где запропастилась обещанная буря с грозой? Отвечает синоптик

На вопрос Maaleht отвечает синоптик метеослужбы Тайми Пальяк:

“Буря с грозой, которая должна была прийти с юго-востока, прошла мимо Эстонии в 50-70 км и не дошла до юго-восточной границы Эстонии. Нам еще не сообщили, что происходило из-за нее в Латвии, Литве и в России, но детектор показал, что там было очень много гроз — плотным фронтом.

Конечно, условия у нас были очень способствующие сильным грозам: теплые массы воздуха с юга и нестабильность атмосферы. Но все прошло недалеко от нашей границы”.