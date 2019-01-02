Главное, чтобы не как сегодня... Читайте, какая погода будет до конца недели

В четверг ночью облачно с прояснениями. Снег и метель преимущественно в Центральной и Восточной Эстонии. Северный ветер 8-13, порывами до 17, на островах и побережье 12-17, порывы до 23 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -3..-8°С.

Днем на западе Эстонии переменная облачность, без осадков. На востоке более облачно, отдельные кратковременные заряды снега. Во многих местах поземки. Ветер северный 5-12, на побережье порывы до 18 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха -3..-8°С.

В пятницу ночью облачность уплотнится. Начиная с запада, снег и мокрый снег распространятся на восток. К утру местами метель. Северный ветер перейдет к юго-западному 2-8, к утру на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -6..-12, на островах и западном побережье к утру повысится до 0°С.

Днем облачно. Снег, мокрый снег, на западе Эстонии и дождь. Местами метель. Опасность гололеда. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывами 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха на востоке Эстонии -1..-7, на западе 0..+3°С.

В субботу ночью облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, метель. В начале ночи на западе и дождь. Ветер перейдет к северному, северо-восточному и усилится 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии -1..+3, на востоке 0..-4°С, к утру понизится.

Днем облачно с прояснениями. Местами снег, метель. Ветер северный, северо-восточный 5-12, на побережье порывами 16 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..-7°С.

В воскресенье ночью облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северный, северо-восточный 2-9 м/с. Температура воздуха -3..-9, местами до -12°С.

Днем облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-9, местами до -12°С.