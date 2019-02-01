Готовьтесь к новым морозам! В этом году февраль будет заметно холоднее обычного

Средняя температура воздуха в феврале будет, очевидно, ниже нормы (норма -6,0..-1,8 градуса). Осадков в пределах нормы или меньше (норма 26..43 миллиметра).

В первые дни февраля вдоль Балтийского моря движется активная область низкого давления. Временами идет снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха близка к нулю. После 5 февраля в окрестностях Балтийского моря будут властвовать области высокого давления и вероятность осадков уменьшится. Ветер дует преимущественно с востока. Температура воздуха упадет ночами до -5..-10, в материковой части временами до -15 градусов, днем преимущественно -2..-8 градусов.

В оставшиеся две трети февраля, очевидно, погоду определяют области высокого давления. Время от времени эпицентр области высокого давления находится над Скандинавией, в этом случае воздушный поток поворачивает на северо-восток и приносит нам очень холодный воздух с северной части России. Вероятность осадков низкая. Температура воздуха ночами -5..-10, в материковой части местами -15..-20, иногда до -25 градусов, днем -3..-10 градусов.