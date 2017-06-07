Готовьтесь! На днях Эстонию атакуют грозы

А еще — дожди, пишет портал pogoda.ee. Читайте прогноз погоды за ближайшие дни.

Четверг, 08.06:

Ночью: Облачность увеличится. Зона дождя медленно перемещается с запада Эстонии на северо-восток. Местами гроза. Ветер переменный 2-7 м/с, в начале ночи на северном побережье восточный, юго-восточный 5-9 м/с. Температура воздуха 8-14°C.

Днем: Переменная облачность. Основная зона осадков останется на востоке Эстонии, местами возможна гроза. На западе республики локальные кратковременные дожди. Ветер переменный 2-7 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 15-20, на побережье местами 13°C.

Пятница, 09.06:

Ночью: На большей части Эстонии небольшая или переменная облачность, без осадков. На северо-востоке облачней и временами дождь, кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 6-13°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, на северо-востоке возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на островах ветер южных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 14-20°C.

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Суббота, 10.06:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 6-13°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, на юге Эстонии возможна гроза. Ветер восточных направлений 3-9 м/с, во второй половине дня на островах повернет к юго-западу, западу. Температура воздуха 17-21, на побережье местами 14°C.

Воскресенье, 11.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Начиная с островов пойдет дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8-13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 14-19°C.