Градины по 7 см и не только! Самые жесткие погодные условия в Эстонии за всю историю наблюдений

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фото иллюстративноеFoto: Delfi lugeja pilt

Представляем вашему вниманию данные Государственной метеослужбы с момента ее основания: где и сколько выпало осадков, где и когда были зарегистрированы самые высокие и самые низкие температуры, каков был самый быстрый ветер и т.п.

  • Самые крупные градины — максимальный диаметр составляет 70 мм — были замечены 29 мая 2000 года в Тартумаа и Йыгевамаа.
  • Самый большой снежный покров — максимальной средней толщиной за декаду в 104 см — 3 декада 1924 года в Таллинне.
  • Больше всего солнца (максимум продолжительности солнечного света) было в Ромассааре в 2011 году — 2 440 часов, или 54% от возможного.
  • Меньше всего солнца (минимум продолжительности солнечного света) зарегистрировали в 1977 году в Куузику — 1 124 часа, то есть 25% от возможного.
  • Самая высокая скорость ветра (порыв), или абсолютный максимум был зафиксирован 2 ноября 1969 года на о. Рухну — 48 м/с.
  • Самый ветреный месяц был декабрь 1898 года в Сырве.
  • Самым же ветреным годом оказался 1929, а именно — на Пакри.
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