Градины по 7 см и не только! Самые жесткие погодные условия в Эстонии за всю историю наблюдений

фото иллюстративное Foto: Delfi lugeja pilt

Представляем вашему вниманию данные Государственной метеослужбы с момента ее основания: где и сколько выпало осадков, где и когда были зарегистрированы самые высокие и самые низкие температуры, каков был самый быстрый ветер и т.п.