ГРАФИК: День осеннего равноденствия: сегодня гораздо теплее, чем в предыдущие годы

Пять лет назад 23 сентября было гораздо прохладнее, чем сегодня. В Таллинне в полдень было всего 5 градусов тепла, а самым теплым уголком Эстонии была Нарва, где было 8 градусов.

А сегодня, согласно прогнозу, облачно с прояснениями. Временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывы 14 до 17 м/с. Температура воздуха 11..15°C.

Смотрите график!