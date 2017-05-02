ГРАФИК: Нынешний апрель стал самым холодным за последние 40 лет

Минувший апрель запомнится жителям Эстонии дождем, снегом и мокрым снегом. В этом году апрель по сравнению с предыдущими годами стал существенно более холодным и богатым на осадки.

Средняя температура воздуха по стране составила 3 градуса, что более чем на 1,5 градуса ниже нормы. По сообщению метеослужбы, много лет средняя температура в апреле оставляла 4,6 градусов. Максимальная температура в нынешнем апреле была зафиксирована в Выру и составила 17, 9 градусов, минимальная — в Йыхви и составила -11,1 градусов.

Таким же холодным в Эстонии выдался апрель 1974 и 1971 годов. С 1961 года самая низкая средняя температура воздуха в апреле была зафиксирована в 1966 году и составила 0,8 градусов.