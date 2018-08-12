Гроза, гроза и еще раз гроза. Начиная с воскресенья погода ухудшается

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Äike hilistel õhtutundidel Jõgevamaal Veia külas
Äike hilistel õhtutundidel Jõgevamaal Veia külasFoto: Toomas Assak

Вот и прошла летняя жара, а на смену ей пришли грозы, которые начнутся уже в воскресенье. Пришло время снова достать свой старый верный зонт и не расставаться с ним! Читайте прогноз от pogoda.ee.

Воскресенье, 12.08:

Днем: Облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами осадки могут быть интенсивными и грозы сопровождаться сильными порывами ветра. На севере Эстонии ветер южных направлений 3-9 м/с, в южной Эстонии ветер развернется к юго-западному и западному 7-13, порывами 16 м/с, в районе Рижского залива порывы до 20 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Понедельник, 13.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный и западный 7-12, порывы 15, на побережье до 18 м/с. После полуночи, начиная с островов, ветер повернет к северо-западному и начнет ослабевать. Температура воздуха 10..15°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер западный и юго-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 18..22°C.

Вторник, 14.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут ливни, вероятность осадков больше в южной Эстонии. Ветер неустойчивый по направлению 2-7 м/с, к утру развернется к восточной четверти. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня новая зона осадков распространится с юго-запада через всю территори. Эстонии. Местами осадки могут быть сильными и есть вероятность грозы. Ветер восточной четверти 3-8 м/с, на северном побережье порывами до 10 м/с, к вечеру ветер немного ослабеет и будет неустойчивый по направлению. Температура воздуха 17...21°C.

Среда, 15.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди, местами образуется туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, в северной Эстонии восточный и северо-восточный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 11...17°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди, возможна гроза. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, в северной Эстонии восточный и северо-восточный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18...22°C.

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