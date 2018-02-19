Грядут морозы! На наступившей неделе столбик термометра опустится до -22°C

На наступившей неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные морозы, местами до -22°C. На юбилей ЭР также будет морозно.

По данным сайта pogoda.ee, в понедельник ночью облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -6..-12, при продолжительных прояснениях может понизиться до -15, на побережье кое-где -4°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -3…-7°C.

Вторник, 20.02:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Местами слабый снег. Ветер в остновном северо-восточный, северный 2-8 м/с. Температура воздуха -7..-12, местами до -15, на побережье кое-где -4°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами слабый снег. Ветер в основном северо-восточный, северный 2-8 м/с. Температура воздуха -4..-8°C.

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Среда, 21.02:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Местами слабый снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -9..-14, местами -17, на побережье кое-где до -5°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами слабый снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -5..-11°C.

Четверг, 22.02:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -12..-17, местами -22, на побережье кое-где до -8°C.

Днем: На востоке Эстонии переменная облачность, без существенных осадков. На западе облачность увеличится и пойдет снег. Ветер южных направлений 2-8, на островах и западном побережье порывы 12-15 м/с. Температура воздуха -4..-9, местами до -12°C.