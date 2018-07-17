17.07.2018, 10:10

Грядут новые температурные рекорды? В ближайшие дни до +31! Следите за погодой в режиме онлайн


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Pärnu rand 2018 mai lõpp
Pärnu rannas läheneb veetemperatuur 20 kraadile.Foto: Ago Tammik

Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая.

Сегодня днем преимущественно солнечная погода, сообщает pogoda.ee. Ветер восточный и северо-восточный 3-9 м/с, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 26..31, на побережье местами 23°C.

В среду ночью ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 16…21°C. Днем переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 26…31, на побережье местами 22°C.

В четверг ночью небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 16…21°C.
Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-восточный 2-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 25…30, в случае выпадения осадков и местами на побережье 20..22°C.

В пятницу ночью небольшая или переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный и северный 1-7 м/с. Температура воздуха 15…20°C. Днем переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер северо-восточный и северный 1-7 м/с. Температура воздуха 24…29°C.

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