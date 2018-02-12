И калоши, и валенки: на этой неделе сначала потеплеет, а потом — вновь похолодает

Читайте прогноз от pogoda.ee, чтобы знать, как одеваться.

Понедельник, 12.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-9 м/с, на островах усилится порывами 14 м/с. Температура воздуха -4..-8, на островах местами -2°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах снег, на островах также и мокрый снег. Местами опасность гололеда. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, на побережье и островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 0…-3, на островах до +2°С.

Вторник, 13.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на островах также и мокрый снег. Местами гололед. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха -2..+1°С.

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Среда, 14.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер в основном юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -5..-11, на побережье островов до -2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер в основном юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов около 0°C.

Четверг, 15.02:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха -8..-13, местами -16, на островах -3..-8°C.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-8, вечером на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.