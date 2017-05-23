И о погоде: будет тепло, но облачно и дождливо

Читайте прогноз от pogoda.ee и захватите с собой зонтик!

Вторник, 23.05:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 12..18°C. В лесах Эстонии высокая пожароопасность!

Среда, 24.05:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3..9, у поверхности почвы местами 0°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Четверг, 25.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 3..9, у поверхности почвы местами около 0°C.

Днем: Облачность увеличится. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Пятница, 26.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачность рассеется и кратковременные дожди прекратятся. Ветер северо-западный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 11..17°C.