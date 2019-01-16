И о погоде на ближайшие дни: ветер будет силен, мороз — трескуч, гололед — опасен

Четверг, 17.01:

Ночью: Облачно. Зона снегопада быстро распространится на всю Эстонию, ожидается метель. В западной Эстонии осадки к утру перейдут в дождь, образуется гололед. Южный, юго-восточный ветер усилится до 7-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье — 10-14, порывами до 18 м/с, начиная с запада ветер постепенно повернет к юго-западному направлению. Температура воздуха на западе Эстонии -1..-6, к утру повысится до +2..+4°С, на востоке страны -6..-10, к утру повысится до -2..+2°С.

Днем: Облачно. Пройдет мокрый снег и дождь, после обеда, начиная с запада, осадки постепенно прекратятся, однако вечером местами ожидается снег с метелью. Во многих местах гололед. Ветер юго-западный, вечером постепенно повернет к западному, северо-западному направлению 8-12, порывами до 17 м/с, на островах и побережье 10-14, порывами 18-23 м/с. Температура воздуха 0..+3, к вечеру понизится до 0..-5°С. Дороги замерзнут.

Пятница, 18.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, метель, к утру осадков станет меньше. Ветер северо-западный, западный 6-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха -1..-7, утром местами до -10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Снег пройдёт преимущественно в северной Эстонии, метель. Ветер западный, юго-западный 5-10, на островах и побережье северо-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

Суббота, 19.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег. Ветер западной четверти 5-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха -2..-8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Снег пройдёт преимущественно по северу Эстонии. Ветер западной четверти 5-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха -1..-4, на побережье островов местами +2°С.