И о погоде на ближайшие дни: ветер будет силен, мороз — трескуч, гололед — опасен
Читайте, что нас ждет в погодном плане в ближайшие дни. Прогноз — от pogoda.ee.
Читайте, что нас ждет в погодном плане в ближайшие дни. Прогноз — от pogoda.ee.
Четверг, 17.01:
Ночью: Облачно. Зона снегопада быстро распространится на всю Эстонию, ожидается метель. В западной Эстонии осадки к утру перейдут в дождь, образуется гололед. Южный, юго-восточный ветер усилится до 7-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье — 10-14, порывами до 18 м/с, начиная с запада ветер постепенно повернет к юго-западному направлению. Температура воздуха на западе Эстонии -1..-6, к утру повысится до +2..+4°С, на востоке страны -6..-10, к утру повысится до -2..+2°С.
Днем: Облачно. Пройдет мокрый снег и дождь, после обеда, начиная с запада, осадки постепенно прекратятся, однако вечером местами ожидается снег с метелью. Во многих местах гололед. Ветер юго-западный, вечером постепенно повернет к западному, северо-западному направлению 8-12, порывами до 17 м/с, на островах и побережье 10-14, порывами 18-23 м/с. Температура воздуха 0..+3, к вечеру понизится до 0..-5°С. Дороги замерзнут.
Пятница, 18.01:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, метель, к утру осадков станет меньше. Ветер северо-западный, западный 6-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха -1..-7, утром местами до -10°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Снег пройдёт преимущественно в северной Эстонии, метель. Ветер западный, юго-западный 5-10, на островах и побережье северо-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.
Суббота, 19.01:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег. Ветер западной четверти 5-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха -2..-8°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Снег пройдёт преимущественно по северу Эстонии. Ветер западной четверти 5-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха -1..-4, на побережье островов местами +2°С.
Воскресенье, 20.01:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдет снег. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -5..-11, на побережье местами 0..-3°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег. Ветер западной четверти 3-9, на побережье местами 12 м/с. Температура воздуха 0..-5, на востоке страны местами до -8°С.