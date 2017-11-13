И о погоде: никаких новостей. Будет по-прежнему серо и промозгло

Вот такую безрадостную погоду обещают нам синоптики pogoda.ee. Зато говорят, что Рождество будет снежным.

Понедельник, 13.11:

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с, в первую половину дня на северном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 2..6°C.

Вторник, 14.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье местами до 5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 2..6°C.

Среда, 15.11:

Ночью: Облачность уплотнится и, начиная с островов, пойдет дождь, мокрый снег, в восточной половине Эстонии осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах до 6°C.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня в восточной части Эстонии дождь и мокрый снег, во второй половине дня местами слабый дождь. Вечером к островам подойдет новая зона осадков. Юго-западный ветер усилится 5-10, вечером на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..6°C.

Четверг, 16.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Мокрый снег и дождь. Ветер западных направлений 5-10, на островах и побережье западный, северо-западный порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+6°C.

Днем: Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 3..6°C.