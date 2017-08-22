И о погоде: опять дожди и грозы. Зато тепло!

Читайте ниже, какую погоду нам обещают в ближайшие дни синоптики pogoda.ee.

Вторник, 22.08:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где гроза и осадки могут быть сильные. Утром местами туман. Ветер в переменный слабый, вечером северо-западный, северный 2-8 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Среда, 23.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер сверо-западный, северный 5-11, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 9..13, на островах до 15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер сверо-западный, северный 5-11, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 15..19°C.

Четверг, 24.08:

Ночью: Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-10, порывы 14 м/с. Температура воздуха 9..14, на островах до 16°C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-10, порывы 14 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха 16..20°C.

Пятница, 25.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 8..13, на островах до 16°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 15..19°C.